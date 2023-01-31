Франция передаст ВСУ еще 12 САУ Caesar 31.01.2023, 18:36

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Париж направляет французских военных для тренировок украинских бойцов.

Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню во вторник, 31 января, сообщает BFMTV.

Во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Лекорню сообщил, что Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где будет проходить тренировочный процесс бойцов ВСУ.

К лету обучение пройдут в общей сложности 2000 украинских военнослужащих.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Франция доставит в Украину легкие танки AMX10-RC.

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