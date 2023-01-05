Пригодятся каждому водителю: три лайфхака для авто 5.01.2023, 17:30

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Простые советы помогут быстрее освоиться на дороге.

Водителям, которые недавно получили права, следует знать важные лайфхаки. Они помогут быстрее освоиться на дороге. Благодаря лишь нескольким советам новички будут чувствовать себя увереннее.

Сейчас профессия водителя приобрела особое значение. Растет спрос на перевозку гуманитарных грузов. «Апостроф» подобрал три лайфхака, которые следует освоить, прежде чем ехать в дальний путь.

Как двигаться в потоке автомобилей

Научитесь двигаться в потоке машин, учитывая скорость других участников дорожного движения. Не летите, превышая разрешенную скорость, но и не слишком замедляйтесь.

Новичкам следует освоить навык «ощущения темпа» и ехать скоростью, с которой движется поток авто. Игнорирование этого правила может привести как к ДТП, так и к недовольству, которое будут выражать другие водители.

Как настроить зеркала

Не забывайте смотреть в зеркала. Важно их правильно настроить. Во внешнее зеркало должна быть видна четверть заднего крыла авто. Тогда эффект будет максимальным, а водитель-новичок будет видеть все потенциальные опасности.

Как держать руль

Эксперты советуют новичкам представить циферблат часов. Поставьте руки на условные цифры «9» и «3».

Не пытайтесь слишком сблизить руки, ставить их на «часовые» отметки «10» и «2» не рекомендуется. Это приведет к быстрому утомлению.

Допустимыми также считают отметки «8» и «4».

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