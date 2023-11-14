Лукашисты признали «экстремистским» двухтомное собрание сочинений Дунина-Марцинкевича 14.11.2023, 19:11

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Винцент Дунина-Марцинкевич

Решение вынес «суд» Житковичского района.

«Суд» Житковичского района 8 ноября признал «экстремистскими материалами» двухтомник классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича, сообщает «Весна».

Издания, которые сейчас попали в Беларуси под запрет:

- Збор твораў. У 2 т. Т. 1. Драматычныя творы, вершаваныя аповесцi i апавяданнi / Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч; уклад. з тэкст. падрыхт., прадм., перакл. I камент. Я.Янушкевiча. — Мiнск: Маст. лiт., 2007. — 494 с.: [16] л. iл.;

- Збор твораў. У 2 т. Т. 2. Вершаваныя аповесцi i апавяданнi, вершы, публiцыстыка, лiсты i пасланнi, пераклады, Dubia / Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч; уклад. з тэкст. падрыхт., пер/ Я.Янушкевiча. — Мiнск: Маст. лiт., 2008. — 598 с.: [16] л. iл.

Следует отметить, что издательство «Художественная литература», издававшее собрание сочинений — государственное.

Напомним, что в августе «экстремистскими» уже признали предисловие Язэпа Янушкевича к изданию произведений Винцента Дунина-Марцинкевича из серии «Беларускі кнігазбор» и стихи Дунина-Марцинкевича «Плывуць вятры» и «Гутарка старога дзеда» от 1861 года.

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