Гитару из последнего тура Курта Кобейна продали на аукционе 20.11.2023, 4:59

Курта Кобейн

Фронтмен группы Nirvana имел привычку разбивать гитары на сцене, однако эта Fender Mustang осталась целой.

Гитару фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, которой он пользовался во время тура группы In Utero, была продана на аукционе Julien's Auctions. За нее выручили около 1,6 миллиона долларов, сообщает аукционный дом.

В своем последнем туре Кобейн играл на небесно-голубой Fender Mustang для левшей.

«Nirvana сыграла свой последний концерт 1 марта 1994 года в Мюнхене (Германия), и все имеющиеся записи концерта подтверждают, что Кобейн играл на этой гитаре в тот вечер», - отметили в Julien's Auctions.

Кобейн имел привычку разбивать гитары на сцене, однако эта Fender Mustang в отличие от других осталась целой.

На аукционе продали другие вещи артиста: джинсы Levi's (почти 413 тысяч долларов), кардиган (13 тысяч долларов), вручную нарисованный эскиз и написанный текст песни Smells Like Teen Spirit (91 тысяча долларов).

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