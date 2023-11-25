Сегодня в Варшаве состоится премьера фильма об Андрее Санникове 25.11.2023, 12:58

Андрей Санников

После показа пройдет встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси.

В Варшаве 25 ноября состоится польская премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope» («Надежда Есть»). Его главный герой — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Режиссер фильма — Павел Сичек. Сообщается, что после показа состоится встреча с режиссером, а также главным героем фильма — Андреем Санниковым.

Показ состоится 25 ноября в 16:30 в варшавском кинотеатре «Иллюзион» по адресу ul. Ludwika Narbutta 50A.

Билеты можно купить по ссылке.

В польской версии фильм называется «Ten rodzaj nadziei». Цена билета — 10 злотых.

Ранее режиссер Павел Сичек рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм.