Сегодня в Варшаве состоится премьера фильма об Андрее Санникове
- 25.11.2023, 12:58
После показа пройдет встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси.
В Варшаве 25 ноября состоится польская премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope» («Надежда Есть»). Его главный герой — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.
Режиссер фильма — Павел Сичек. Сообщается, что после показа состоится встреча с режиссером, а также главным героем фильма — Андреем Санниковым.
Показ состоится 25 ноября в 16:30 в варшавском кинотеатре «Иллюзион» по адресу ul. Ludwika Narbutta 50A.
Билеты можно купить по ссылке.
В польской версии фильм называется «Ten rodzaj nadziei». Цена билета — 10 злотых.
Ранее режиссер Павел Сичек рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм.