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В Италии нашли нетронутую гробницу этрусков с редкими артефактами

  • 6.11.2023, 9:57
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В Италии нашли нетронутую гробницу этрусков с редкими артефактами

Ее возраст составляет около 2600 лет.

Двухкамерная гробница, обнаруженная в некрополе Остерия в Вульчи, богатом этрусском городе на территории нынешней центральной Италии, сохранилась нетронутой и содержит чрезвычайно редкие останки и артефакты. Об этом сообщает Arkeonews.

Возраст гробницы, найденной в апреле 2023 года, составляет около 2600 лет. В ней уже обнаружили богатую коллекцию керамики, амфор, посуды, чаш и бронзовый котел. Все предметы находятся в отличном состоянии, включая скатерть, которая использовалась в этрусском религиозном ритуале «последней трапезы» — сжигании пищи внутри гробницы перед ее запечатыванием.

Гробница была вырыта в мягком вулканическом туфе. В первой камере находились четыре этрусские амфоры для местного вина, во второй — амфоры и керамика из восточной Греции, Ионии, Коринфа, а также изделия местного производства, включая черную керамику буккеро. Археологи полагают, что две амфоры во второй камере были доставлены с острова Хиос, где производилось самое дорогое вино в греко-римском мире. Это подчеркивает, что этрусский город, располагавшийся на территории современного Лацио-Маремме, был одним из главных центров Этрурии.

Этруски — развитая цивилизация, одна из первых в истории создавшая канализационную систему. Древние римляне заимствовали многие аспекты культуры и технологий у этрусков, но постепенно ассимилировали их.

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