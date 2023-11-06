В пяти городах Украины покажут белорусские фильмы 6.11.2023, 20:14

Будут представлены ленты белорусских независимых кинематографистов.

9 ноября 2023 года в Украине начинается Фестиваль документального кино «1084». В ближайшие три месяца в пяти городах пройдут офлайн-показы белорусских документальных фильмов и другие культурные мероприятия. Об этом организаторы сообщили на своем официальном сайте.

«1084. На границе» — это уже второй фестиваль в Украине, инициатором которого выступило Белорусское образовательно-общественное объединение «Звяно». 1084 километра — длина общей границы суверенных Беларуси и Украины.

В этом году фестиваль пройдет в пяти городах Украины: Одессе (с 9 по 11 ноября), Луцке (с 18 по 20 ноября), Буче (18, 25−26 ноября), Тернополе (в декабре) и Киеве (в январе 2024 года).

В программе фестиваля представлены такие ленты белорусских независимых кинематографистов как Андрей Кутила («Вадохрышча»), Ольга Прусак («Новае неба над новай краінай: прагулкі з Пушкіным»), Анна Бадяко и Александр Михалкович («Motherland/Радзіма»), Алексей Полуян («Кураж»), а также польского режиссера Анджея Фидика («Беларускі вальс»).

Кроме того, в рамках фестиваля 11 ноября в Одессе пройдет концерт украинской группы «Колір», которая создала несколько песен по произведениям Рыгора Борадулина и заключенного журналиста Андрея Александрова, а также поддержала белорусских политзаключенных. А с 18 по 25 ноября в Луцке откроется выставка антивоенных плакатов белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера. Часть произведений под названием Hitlerkaputin посвящена белорусской действительности и теме полномасштабного вторжения России в Украину.

Вход на все мероприятия по бесплатному пожертвованию — собранные средства будут переведены на покупку расходных материалов для VAC-терапии ран в украинских военных и гражданских госпиталях.

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