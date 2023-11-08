Почему в Беларуси так мало наследия Шагала 3 8.11.2023, 16:11

Искусствовед выделил три основных аспекта.

Сразу несколько аукционных домов выставили на продажу картины Марка Шагала. Самую дорогую из них — «Над городом» — попробуют продать на вечернем аукционе Sotheby’s 13 ноября за $12−18 млн, пишет «Салiдарнасць».

— В Витебске есть музей Шагала, где выставлена его графика в большом количестве. Важный нюанс в том, что это подарки, — говорит искусствовед Никита Монич в интервью «Обычному утру».

Это не то, что белорусское общество, делегировавшее из себя кусочек под названием государство, сказало: «Нам важен Шагал и мы обязательно должны его купить».

Нет, это наследники Шагала в какой-то момент сказали, что это родина их великого предка и гения. Поэтому целой серией передач была сформирована замечательная коллекция и блистательная библиотека.

Поэтому чудесное собрание книг, постоянно проходящие конференции, Шагаловские чтения — все это есть (в Беларуси — прим.), несмотря на то, что Шагал — это «буржуазный пережиток». Белорусские коммунисты отрицали Шагала как могли. И это как раз ответ на вопрос, почему в нашей стране его мало.

Объясняя, почему в Беларуси мало работ Шагала, Монич выделяет три основных аспекта:

— Во-первых, он давно уехал и, соответственно, большую часть своей жизни провел вне территории современной Беларуси. Писал и был признан в другом месте, и долгое время считался как чуждый нам идеологически художник.

Во-вторых, став известным художником, он стал закономерно дорогим художником — сильно дорогим. Действительно, позволить себе миллионы долларов или евро для приобретения его работ сложно.

Для этого нужна мощная воля — государственно-общественная (особенно, если между государством и обществом есть связь какая-то) либо частная — то, что мы видели с Белгазпромбанком, коллекцией Виктора Бабарико.

В-третьих, нужна юридическая база, чтобы можно было от лица государства, если мы хотим, нормально участвовать в тех же аукционах без танцев с бубном. Здесь есть проблемы: те, кто принимают решения, оформляют подобные механизмы законодательно, они наследниками кого являются?

Соответственно, с чего мы взяли, что люди, которые официально говорят, что СССР — это очень клево, должны быть непоследовательны? Они последовательны.

СССР — «очень клево». СССР говорил, что Шагал — это буржуазный сионист, чуждый нашему обществу. Все логично.

В конце концов искусство — это не десерт, а основное блюдо. Без культуры нам будет тяжело куда-нибудь дойти. Но до искусства надо дорасти, — заключает искусствовед.

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