В России потерпел аварию вертолет, совершавший облет нефтепровода 2 4.12.2023, 15:36

Вертолет принадлежит частной компании.

В Ставропольском крае РФ, при облете территории нефтепровода, разбился вертолет Ми-2. Причиной «жесткой посадки» якобы стал отказ двигателя.

По предварительным данным, экипаж вертолета выжил. Об этом пишут росСМИ.

Пилот и линейный трубопроводчик совершали плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В районе 25 км трассы Георгиевск – Пятигорск у вертолета отказал двигатель.

Пропагандисты сообщают, что пилот якобы посадил вертолет, но воздушное судно завалилось на бок. Также известно, что экипаж не пострадал.

По официальной информации, вертолет принадлежит коммерческой компании «Конверс авиа».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что авария произошла 4 декабря около 10 часов утра. Чиновник отметил, что причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей.

Также он заявил, что на месте происшествия работают экстренные службы и проводятся все необходимые мероприятия.

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