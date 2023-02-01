СМИ: Ельцин еще в 1992 году предрек войну РФ против Украины 3 1.02.2023, 11:20

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Фото: @Bush41Library

Рассекречены записи Архива нацбезопасности США.

Во время разговоров с американским главой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году президент РФ Борис Ельцин назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором».

Как говорится в рассекреченных записях Архива нацбезопасности США, тема отношений РФ с Украиной всплывает практически во всех разговорах.

Утверждается, что Ельцин стремился разрешать споры «мирным путем», но тут же сочинял сказки об угрозах «националистических групп в парламенте». Первого президента Украины, коммуниста, Леонида Кравчука Ельцин поддерживал, «понимая внутренне давление», с которым тот якобы «сталкивался» в Верховной Раде с проукраинскими силами.

В одном из разговоров Ельцин заявил, что Украина является «нашим главным дестабилизирующим фактором». Но уверял Буша, что «югославского случая в российско-украинских отношениях не будет».

Отмечается, что в тот же период Украина, Казахстан и Беларусь согласились передать все свое ядерное оружие России.

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