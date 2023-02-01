Невзоров: России не будет через девять лет

Невзоров: России не будет через девять лет1
- 1.02.2023, 12:47
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Журналист прокомментировал «просьбу» прокурора и приговор суда.
Известный журналист Александр Невзоров прокомментировал «Можем объяснить» просьбу прокурора дать ему 9 лет колонии и 8-летний приговор суда.
Как сообщал сайт Charter97.org, Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова за его антивоенные публикации к восьми годам колонии и запрету на публикации.
«Возвращаться я не планирую, абсолютно, — ответил Невзоров «МО» на вопрос, где он планирует провести ближайшие 8-9 лет. — Вы знаете, что очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им абсолютно оскверненной. И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь, научился жить и зарабатывать».
Невзоров вместе с женой Лидией покинули Россию еще в марте прошлого года, в апреле Минюст РФ признал журналиста «иноагентом». В июне президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.