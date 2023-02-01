Российского журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии 9 1.02.2023, 11:41

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Александр Невзоров

Его обвинили в «фейках».

Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил к 8 годам лишения свободы российского журналиста Александра Невзорова, признав его виновным в «распространении дезинформации о российской армии», передает ТАСС из зала суда.

Приговор вынесла судья Евгения Николаева. Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.

Представитель защиты Невзорова обжалует приговор суда.

«Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова нет состава преступления», - сказала адвокат Надежда Федосеева. «Невзоров - талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», - отметила адвокат.

Сам Невзоров сейчас находится за границей.

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