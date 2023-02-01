Российского журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии

Российского журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии9
- 1.02.2023, 11:41
- 2,496
Его обвинили в «фейках».
Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил к 8 годам лишения свободы российского журналиста Александра Невзорова, признав его виновным в «распространении дезинформации о российской армии», передает ТАСС из зала суда.
Приговор вынесла судья Евгения Николаева. Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.
Представитель защиты Невзорова обжалует приговор суда.
«Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова нет состава преступления», - сказала адвокат Надежда Федосеева. «Невзоров - талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», - отметила адвокат.
Сам Невзоров сейчас находится за границей.