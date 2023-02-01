СМИ: Никки Хейли будет баллотироваться в президенты от Республиканской партии 1.02.2023, 22:07

Хейли была послом США в ООН в 2017-2018 годы.

Свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов намерена выдвинуть бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Об этом 1 февраля сообщает Reuters.

Собеседники журналистов утверждают, что 51-летняя Хейли будет баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года от Республиканской партии США.

The Post and Courier называет ее «второй цветной женщиной, которая когда-либо добивалась выдвижения Республиканской партии в Белый дом». Хейли является дочерью иммигрантов из Индии.

Reuters пишет, что о планах выдвинуться в президенты Хейли объявит «позже в среду».

Агентство обращает внимание, что Хейли была послом США в ООН во времена президентства Дональда Трампа, представителя Республиканской партии США (он хочет вернуться в Белый дом).

«Голос Америки» сообщает, что «Хейли неоднократно дистанцировалась от Трампа, но также заявляла, что он играет важную роль в Республиканской партии».

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