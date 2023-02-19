Как белорусам удается откладывать деньги «про запас» 1 19.02.2023, 13:10

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Наиболее популярной оказалась «стратегия остаточного сбережения».

Для пополнения семейного бюджета белорусы чаще всего используют стратегию откладывания денежных средств, оставшихся после совершения необходимых трат.

Такие данные были получены в ходе второго исследования «Оценка и анализ финансовой грамотности населения Республики Беларусь», проведенного в июле-августе 2022 года Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка.

Об этом в журнале «Банковский вестник» рассказали научные сотрудники института Олеся Ображей и Вероника Подвальская, пишет thinktanks.by.

Как выяснили социологи в результате исследования, значительная часть белорусов (более 60% в каждом регионе страны и социальной группе) согласна с тем, что любому человеку, независимо от уровня дохода, необходимо осуществлять контроль и планирование финансовых средств.

На практике стратегию учета персональных финансов реализуют значительно меньшее число опрошенных. Так, учет доходов и расходов ведет примерно четверть респондентов из Гомельской и Минской областей; треть – из Брестской, Витебской, Могилевской областей и Минска; около половины опрошенных из Гродненской области. В разрезе социальных групп учет персональных финансов ведет примерно треть ответивших в каждой из них.

Регионы

Относительно распоряжения личным/семейным бюджетом среди опрошенных из всех регионов наиболее распространенной является стратегия «остаточного сбережения» – откладывание денежных средств, оставшихся после совершения необходимых трат. Наибольшее количество придерживающихся данной стратегии отмечается в Гродненской области (49,1%), наименьшее – в Гомельской (37,4%).

Как отмечается в публикации, доля тех, кто следует «эффективной стратегии трат», то есть сначала откладывает средства на сбережения, а оставшуюся часть тратит, примерно одинакова среди респондентов из всех регионов страны, кроме Могилевской и Витебской областей, и варьируется в пределах от 25% до 32%. В Могилевской и Витебской областях значение данного показателя ниже и составляет 20,9% и 12% соответственно.

Жители Витебской области чаще других не делают сбережений по причинам нехватки денежных средств (34,2%) и отсутствия необходимости в этом (10,9%).

Социальные группы

В выделенных социальных группах также доминирует стратегия «остаточного сбережения». Максимальный процент придерживающихся ее отмечается среди работающих (45,9%), минимальный – среди пенсионеров (35,7%).

«Эффективную стратегию трат» реализует примерно треть опрошенных среди молодежи и четверть в каждой из остальных групп. Каждый пятый респондент во всех группах, кроме пенсионеров, не делает сбережений, так как не имеет для этого достаточно средств. Доля пенсионеров, которые не откладывают часть дохода по данной причине, составляет чуть менее 30%.

Достаточность сбережений

Социологи отмечают, что важным показателем достаточности сбережений принято считать временной интервал, на который хватит накопленных средств. На вопрос: «На какой срок Вам хватит накоплений в случае потери основного источника дохода?» примерно половина респондентов из всех социальных групп и регионов, кроме Гродненской области, затруднились с ответом.

Наиболее частыми ответами с указанием в случае потери основного источника дохода?» примерно половина респондентов из всех социальных групп и регионов, кроме Гродненской области, затруднились с ответом. Наиболее частыми ответами с указанием конкретных сроков стали варианты «До 1 месяца» и «До 3 месяцев». Очевидно, пишут исследователи, что накоплений на период до 3 месяцев недостаточно, поэтому применяемые сберегательные стратегии можно охарактеризовать как краткосрочные и имеющаяся подушка безопасности недостаточна в случае долговременных финансовых трудностей.

Накоплению и сбережению способствует стремление достигать поставленной финансовой цели. Как отмечают социологи, в целом для представителей всех социальных групп и регионов страны характерен ответственный подход к ежедневному потреблению товаров и услуг.

Однако, как выяснилось в результате исследования, топ-5 ответов респондентов из разных регионов и групп имеет свои отличия. Так, в Гродненской и Витебской областях в пятерку наиболее популярных способов достижения финансовой цели входит хранение денег в разных валютах; в Брестской, Гродненской и Минской областях – составление четкого плана действий. Для семей с детьми и работающих, в отличие от других групп, характерно стремление избавиться от долгов; для молодежи и пенсионеров – составление личного финансового плана.

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