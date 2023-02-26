Хоккеисты минского «Динамо» проскочили в плей-офф КХЛ 3 26.02.2023, 16:40

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Соперником минчан по первому раунду Кубка Гагарина станет питерский СКА.

Хоккейное минское «Динамо» стало последним участником розыгрыша Кубка Гагарина в 15-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В заключительном матче регулярного чемпионата «зубры» гостили в Балашихе у «Витязя», для выхода в нокаут-раунд минчанам было достаточно набрать одно очко. Финальный счет - 2:1 в пользу «Динамо».

Таким образом, подопечные Крйэга Вудкрофта заняли 8-е место в Западной конференции, набрав 68 баллов в 68 матчах. Данный выход в плей-офф КХЛ стал для столичного клуба седьмым в истории и третьим подряд. Как и в двух последних сезонах, соперником минчан по первому раунду Кубка Гагарина станет санкт-петербургский СКА, победивший в регулярном чемпионате. Предыдущие серии между командами в нокаут-раунде заканчивались в пользу «армейцев» - 4:1 и 4:0. Первый матч в очередном противостоянии СКА и «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.

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