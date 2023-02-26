«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года, взяв Кубок лиги 2 26.02.2023, 21:44

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В финале «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл Юнайтед».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выиграли первый трофей под руководством Эрика тен Хага, победив в Кубке английской лиги.

В финале МЮ встречался с «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» и одержал победу со счетом 2:0. У победителей отличился Каземиро (на 33-й минуте), еще один мяч Свен Ботман срезал в свои ворота (39).

Ботман стал четвертым игроком в истории турнира, забившим гол в свои ворота в финале.

Каземиро забил четыре гола за последние 12 матчей во всех турнирах — это на один больше, чем за предыдущие 89 игр.

МЮ не побеждал в турнирах с 2017 года — тогда команда также выиграла Кубок лиги, обыграв в финале «Саутгемптон» (3:2), а также победила в Лиге Европы.

Всего на счету МЮ шесть побед в Кубке лиги, который проводится с 1960 года.

«Ньюкасл» в предыдущий раз играл в финале Кубка лиги в 1976 году. Команда не завоевывала домашних трофеев с 1955 года, когда взяла Кубок Англии.

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