«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года, взяв Кубок лиги

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года, взяв Кубок лиги2
- 26.02.2023, 21:44
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В финале «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл Юнайтед».
Футболисты «Манчестер Юнайтед» выиграли первый трофей под руководством Эрика тен Хага, победив в Кубке английской лиги.
В финале МЮ встречался с «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» и одержал победу со счетом 2:0. У победителей отличился Каземиро (на 33-й минуте), еще один мяч Свен Ботман срезал в свои ворота (39).
Ботман стал четвертым игроком в истории турнира, забившим гол в свои ворота в финале.
Каземиро забил четыре гола за последние 12 матчей во всех турнирах — это на один больше, чем за предыдущие 89 игр.
МЮ не побеждал в турнирах с 2017 года — тогда команда также выиграла Кубок лиги, обыграв в финале «Саутгемптон» (3:2), а также победила в Лиге Европы.
Всего на счету МЮ шесть побед в Кубке лиги, который проводится с 1960 года.
«Ньюкасл» в предыдущий раз играл в финале Кубка лиги в 1976 году. Команда не завоевывала домашних трофеев с 1955 года, когда взяла Кубок Англии.