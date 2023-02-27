Ученые рассказали, могут ли кошки определять время как люди 4 27.02.2023, 15:06

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Чтобы ответить на этот вопрос эксперты использовали сразу несколько подходов.

Каждый владелец кошки замечал, что питомцы удивительным способом готовы разбудить вас всего за несколько минут до того, как сработает ваш будильник, или чудесным образом ожидать у миски в тот момент, когда по графику вы должны подать ей ужин, пишет Inverse.

Все эти случаи имеют одну общую черту — время. В результате сложно не задаться вопросом, могут ли наши кошки воспринимать время так же, как мы. По словам сертифицированного специалиста по дрессировке кошек, которая руководит некоммерческой организацией Cat Behavior Solutions Молли ДеВосс, кошки в действительности могут определять время, но, увы, не так, как люди. Наши питомцы не знают, что сейчас пять часов утра, например, но прекрасно чувствуют ритм.

Есть ли у кошек чувство времени?

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день было проведено крайне мало исследований кошачьего познания, не говоря уже о кошачьем восприятии времени. В то же время, по словам ветеринарного бихевиориста из Калифорнийского университета в Дэвисе Лис Стелоу, кошки используют сигналы окружающей среды, например, звук подъезжающей машины или смех детей, возвращающихся из школы, как сигнал ждать у окна возвращения своего владельца. Однако само по себе это не является подтверждением того, у кошек есть чувство времени.

По словам сертифицированного ветеринарного врача бихевиориста Кэтрин Панкрац, ученые считают, что кошки не имеют точного, вплоть до секунды, одинакового чувства времени, однако обладают несколькими ритмами, которые могут помочь им оценить течение времени.

Могут ли кошки определять время, как люди?

Чтобы ответить на этот вопрос ученые использовали сразу несколько подходов.

Во-первых, ученые изучили, как быстро кошки видят мир — то есть буквально измеряли частоту кадров камеры. По словам исследователя-зоолога из Университета Голуэя, люди видят мир немного быстрее, чем кошки, у которых частота кадров 55 в сравнении с нашими 65.

Во-вторых, исследователи сосредоточились на понимании того, способны ли кошки формировать эпизодические воспоминания. Отметим, что долгое время люди являлись единственными, кто способен мысленно путешествовать во времени, но теперь ученые не уверены, что это так.

Исследование 2017 года показало, что кошки действительно обладают «эпизодическими воспоминаниями». Однако тогда ведущий автор исследования Сахо Такаги не был уверен, действительно ли кошкам нужны эти воспоминания для восприятия времени.

Подводя итоги, можно сказать, что ученые все еще не поставили точку в этом вопросе. По словам Такаги, многие исследования показали, что животные могут воспринимать временные интервалы, но он все еще скептически относится к утверждению о том, что кошки способны обладать таким же чувством времени, что и люди.

Откуда кошки знают, когда наступает время еды?

По словам Панкрац, все относительно просто — пугающе точную способность вашей кошки определять время обеда объясняют «биологический часы».

Наиболее известен циркадный ритм или «24-часовой» цикл, который часто соответствует светлому и темному времени суток. Другим механизмом является «цайтбергер», который устанавливает биологические часы и вызывает смену часовых поясов и другие явления в его отсутствие. Эти внутренние механизмы и внешние сигналы из окружающей среды способны подавать нашим питомцам сигнал о том, например, что пора есть

Микель Дельгадо, эксперт по кошкам перечислил несколько наиболее распространенных сигналов окружающей среды, указывающих на время завтрака:

изменение света и температуры;

запах свежезаваренного кофе;

движение человека в сторону кухни.

Если ваша кошка рано будит вас, чтобы поесть, а вы поддаетесь этому поведению или подкрепляете его, возможно, вы непреднамеренно превращаете свою кошку в «питомца-будильника».

Как биология кошки влияет на ее чувство времени?

Кошки отличаются от людей, ведущих дневной образ жизни, которые спят ночью и бодрствуют днем. Но вопреки распространенному мнению, технически они не ночные, а сумеречные. Сумеречные существа наиболее активны на рассвете и в сумерках — перед восходом и после захода солнца — что может объяснить, почему ваш питомец начинает активничать в 3 часа ночи.

В то же время исследователи отмечаю, что данные особые различия в биологии кошек и людей, по сути, не должны сильно влиять на их восприятие времени. По словам Панкрац, человеческая активность больше влияет на активность кошек, чем на их сумеречные биологические часы.

Как помочь кошке следить за временем?

Эксперты подготовили несколько советов, которые помогут нашим питомцам следить за временем, если он беспокоится о разлуке, когда вы уходите на работу, или не может перестать донимать вас едой в неподходящее время:

придерживайтесь распорядка в еде, играх, чистке лотка;

использование автоматической кормушки поможет поддержать режим;

используйте сигналы, чтобы помочь питомцу сформировать ассоциации с конкретными действиями.

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