«Мы не можем»: Гиркин устроил истерику из-за HIMARS 3.02.2023, 10:56

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Возможности ракетных войск России сильно уступают украинским.

Российская армия не в состоянии наносить высокоточные ракетные удары по Украине, в связи с чем лупит, куда придется, в том числе, по гражданским объектам. Такое признание сделал в недавнем выступлении диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает dialog.ua.

Представитель так называемой «партии войны» в РФ с грустью констатировал, что российские войска не могут повредить логистику, через которую Украина получает западное вооружение.

«На украинские ракеты, на «Хаймерсы» те же работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они по Антоновскому мосту под Херсоном по 20 ракет всаживали практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими «сверхточными» ракетами в точку, как попадают «Хаймерсы»! Даже с относительно небольшого расстояния», - пожаловался военный преступник.

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