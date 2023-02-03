Как Кремль может использовать белорусскую армию 3.02.2023, 16:24

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Александра Коваленко

Анализ украинского военного эксперта.

Некоторые эксперты утверждают, что Россия может использовать белорусскую армию для того, чтобы охранять захваченные железнодорожные пути, не допускать прорыва украинских войск. Сайт Charter97.org решил спросить у украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, как Путин может использовать белорусскую армию:

— Если белорусская армия и понадобится Путину, то своей технической составляющей. Если России нужно будет удержать какой-то транспортный узел, к примеру — Мелитополь, туда нужно будет загонять не только личный состав, но и технику. Россия же не сможет обеспечить белорусскую армию техникой. На сегодняшний день подразделения белорусской армии имеют штатную комплектацию по технике, практически соответствующую нормам и требованиям.

В российской армии ни одно подразделением похвастаться этим не может. Опять-таки, следует упомянуть о том, какая часть белорусской армии боеспособна. На самом деле речь идет о 14 тысячах человек. Это неполные 20 батальон-тактических групп и тактических групп. Это не то количество, которое может как-либо изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Они не представляют какой-то масштабной угрозы, например, на Северном плацдарме. Чтобы использовать их для удержания каких-то объектов, то для этого нужно осуществить передислокацию полным составом.

Пойдет ли на это Лукашенко? Он прекрасно понимает, что белорусская армия это, во-первых, то, что может защитить его от гибридного воздействия со стороны России, когда у нее все пойдет совсем крахом. Во-вторых, это то, что может его защитить от народа Беларуси в случае протестных настроений. Не думаю, что он будет раскидываться этим ресурсом налево и направо.

Ранее в интервью сайту Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.

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