Как Кремль может использовать белорусскую армию
- 3.02.2023, 16:24
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Анализ украинского военного эксперта.
Некоторые эксперты утверждают, что Россия может использовать белорусскую армию для того, чтобы охранять захваченные железнодорожные пути, не допускать прорыва украинских войск. Сайт Charter97.org решил спросить у украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, как Путин может использовать белорусскую армию:
— Если белорусская армия и понадобится Путину, то своей технической составляющей. Если России нужно будет удержать какой-то транспортный узел, к примеру — Мелитополь, туда нужно будет загонять не только личный состав, но и технику. Россия же не сможет обеспечить белорусскую армию техникой. На сегодняшний день подразделения белорусской армии имеют штатную комплектацию по технике, практически соответствующую нормам и требованиям.
В российской армии ни одно подразделением похвастаться этим не может. Опять-таки, следует упомянуть о том, какая часть белорусской армии боеспособна. На самом деле речь идет о 14 тысячах человек. Это неполные 20 батальон-тактических групп и тактических групп. Это не то количество, которое может как-либо изменить ситуацию в зоне боевых действий.
Они не представляют какой-то масштабной угрозы, например, на Северном плацдарме. Чтобы использовать их для удержания каких-то объектов, то для этого нужно осуществить передислокацию полным составом.
Пойдет ли на это Лукашенко? Он прекрасно понимает, что белорусская армия это, во-первых, то, что может защитить его от гибридного воздействия со стороны России, когда у нее все пойдет совсем крахом. Во-вторых, это то, что может его защитить от народа Беларуси в случае протестных настроений. Не думаю, что он будет раскидываться этим ресурсом налево и направо.
Ранее в интервью сайту Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.