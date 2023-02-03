На проспекте Дзержинского в Минске на два месяца ограничат движение транспорта 2 3.02.2023, 17:48

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В ГАИ назвали причину.

В Минске на участке проспекта Дзержинского до конца марта будет ограничено движение транспорта.

«С 6 февраля по 31 марта на проспекте Дзержинского под МКАД будет временно закрыто движение по крайним левым полосам движения в обоих направлениях», — говорится в сообщении ГАИ Минска

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении МКАД и проспекта Дзержинского.

В ГАИ просят водителей заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации, чтобы избежать заторов.

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