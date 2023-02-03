«Асимметричные проколы и гранулема мочки» 1 3.02.2023, 23:00

иллюстрационное фото

Минчанка сводила дочь на прокол ушей — в итоге пришлось судиться.

Жительница Минска в мае 2022 года привела дочку в косметический кабинет, который предлагал профессиональную медицинскую услугу прокола ушей. В итоге уши ребенку прокололи так плохо, что матери пришлось, не добившись возврата денег, идти в суд. Подробности рассказали в пресс-службе Мингорсуда.

Семья обращалась в косметический кабинет «Алисан-мед». Уши девочке прокалывали с помощью системы Blomdahl, стоила услуга 224 рубля. После процедуры женщина заметила, что проколы получились неодинаковыми и асимметричными. В салоне согласились переделать через неделю. Но и после повторной процедуры проколы были асимметричными: в левом ухе серьга была выше, чем в правом, и ближе к хрящу.

Посмотрев на это еще несколько дней, минчанка направила ЧУП «Алисан-мед» претензию с требованием вернуть деньги за услугу и возместить моральный ущерб. Но за неделю, отведенную законом на реакцию, ей никто не ответил.

Тогда женщина отвела ребенка в медицинский центр, где выдали заключение, что проколы ушей несимметричны. Позже появилась и другая проблема — в августе другой медцентр констатировал у девочки гранулему (воспаление) мочки правого уха.

Мать обратилась в Общество защиты прав потребителей, которое в ее интересах подало гражданский иск в суд. Истцы требовали от косметического кабинета расторгнуть договор об услуге, вернуть ее стоимость, выплатить неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате средств, компенсацию морального ущерба в размере 1500 рублей и штраф в размере 100% иска. Также общество защиты прав потребителей потребовало, чтобы ответчик возместил ему юридические расходы в сумме 1699 рублей.

Иск рассматривал суд Центрального района. Он постановил, что требования законны, обоснованны и должны быть выполнены. Но сумму компенсации женщине уменьшили. Она получила лишь 700 рублей возмещения морального вреда, а с неустойкой и так далее — 1002 рубля. При этом ее обязали вернуть салону полученные при проколе ушей серьги.

А вот возместить расходы обществу защиты прав потребителей суд предписал в полном объеме. Также «Алисан-мед» было обязано заплатить штраф в 924 рубля, из которых 90% получит местный бюджет, а остальное — опять же общество защиты прав потребителей. Также с салона взыскали 356 рублей госпошлины.

Владельцы косметического кабинета попытались обжаловать решение в Мингорсуде, но безуспешно.

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