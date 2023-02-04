Страны G7 и Австралия достигли соглашения о потолке цен на российские нефтепродукты 4.02.2023, 16:02

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После аналогичного заявления Евросоюза.

Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты - после аналогичного заявления ЕС. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление группы.

Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, в частности дизельного топлива, керосина и бензина, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута.

Политика направлена на то, чтобы «не дать России нажиться на ее агрессивной войне против Украины» и поддержать стабильность на энергетических рынках, следует из заявления.

Минфин США поддержал ограничения

Аналогичного курса придерживаются и США. Вашингтон с 00.01 (08.01 мск) 5 февраля также введет потолок цен на российские нефтепродукты на уровне в 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории, сообщили в американском Минфине.

«Наше намерение не заключается в том, чтобы обрушить российскую экономику», - пояснил представитель Минфина США каналу CNN. Собеседник добавил, что задача Вашингтона - «сделать невозможным для Кремля» поддерживать экономику и одновременно оплачивать войну в Украине.

«Главное, на чем мы сосредоточены, - это перекрытие доходов», - отметил чиновник. «Мы также наносим удар по военно-промышленному комплексу (РФ. - Ред.) и цепочке поставок, чтобы они (российские власти. - Ред.) не могли использовать имеющиеся средства для покупки необходимого им оружия», - добавил он.

Польша и страны Балтии настаивали, чтобы потолок цен был ниже

Как указывала ранее немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро.

Польша и страны Балтии в этой связи настаивали, чтобы потолок цен был ниже согласованных ЕС в итоге.

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