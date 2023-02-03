Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты 3.02.2023, 21:29

Об этом сообщила президент Еврокомиссии.

ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Европейская правда».

Она отметила, что в воскресенье вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

«Вместе с «Большой семеркой» мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков», - отметила она.

Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

«Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины», - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Редактор по вопросам Европы «Радио Свобода» Рикард Йозвяк уточнил, что страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

Также, по его информации, страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре предельной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60.

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны, после чего объемы дохода России от продажи нефти начали падать.

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