Андрей Пионтковский рассказал, когда в Украине начнется решающее сражение 2 4.02.2023, 21:12

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Андрей Пионтковский

В ближайшее время Западом будут приняты важнейшие политические решения.

В промежуток времени с 2 по 24 февраля Западом будут приняты важнейшие политические решения, которые определят исход войны в Украине.

Таким прогнозом поделился политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».

«С 2 по 24 февраля каждый день будет наполнен каким-то громадным политическим событием. Военные аспекты найдут свое решение позже, а вот политически война будет решена в этот промежуток», - заявил аналитик.

По мнению собеседника, Запад уже готов на компромисс, при котором Украине будет предоставлено все необходимое для победы вооружение с условием не использовать его для нанесения ударов по территории России.

«А это значит поставки самолетов, потому что та операция, о которой говорил генерал Залужный - пройти 84 км, без поддержки с воздуха это будет довольно сложно», - добавил эксперт.

Кроме того, собеседник прокомментировал готовящийся в ЕС 10-й пакет санкций в отношении России к годовщине российского вторжения в Украину. В частности, ограничительные меры могут быть наложены на «Росатом» и «Лукойл».

«Если будут введены санкции на атомную энергетику, на нефть, они задушат русскую экономику через несколько месяцев, но решающие сражения войны произойдут раньше. Как только Украина получит обещанный набор вооружений, я надеюсь, к нему добавятся и самолеты, тогда и начнется решающее сражение», - подчеркнул политолог.

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