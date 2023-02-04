Андрей Пионтковский рассказал, когда в Украине начнется решающее сражение

Андрей Пионтковский рассказал, когда в Украине начнется решающее сражение2
- 4.02.2023, 21:12
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В ближайшее время Западом будут приняты важнейшие политические решения.
В промежуток времени с 2 по 24 февраля Западом будут приняты важнейшие политические решения, которые определят исход войны в Украине.
Таким прогнозом поделился политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».
«С 2 по 24 февраля каждый день будет наполнен каким-то громадным политическим событием. Военные аспекты найдут свое решение позже, а вот политически война будет решена в этот промежуток», - заявил аналитик.
По мнению собеседника, Запад уже готов на компромисс, при котором Украине будет предоставлено все необходимое для победы вооружение с условием не использовать его для нанесения ударов по территории России.
«А это значит поставки самолетов, потому что та операция, о которой говорил генерал Залужный - пройти 84 км, без поддержки с воздуха это будет довольно сложно», - добавил эксперт.
Кроме того, собеседник прокомментировал готовящийся в ЕС 10-й пакет санкций в отношении России к годовщине российского вторжения в Украину. В частности, ограничительные меры могут быть наложены на «Росатом» и «Лукойл».
«Если будут введены санкции на атомную энергетику, на нефть, они задушат русскую экономику через несколько месяцев, но решающие сражения войны произойдут раньше. Как только Украина получит обещанный набор вооружений, я надеюсь, к нему добавятся и самолеты, тогда и начнется решающее сражение», - подчеркнул политолог.