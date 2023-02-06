Пионтковский: С Пригожиным сейчас расправляются по-черному 6.02.2023, 8:36

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Андрей Пионтковский

Российский политолог рассказал о победе Шойгу и Герасимова над главой ЧВК «Вагнера».

В бункере Путина произошел небольшой военный переворот. Генералы армии оккупантов сплотились, пришли к Путину и потребовали прекратить наезды на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова со стороны Рамзана Кадырова и Егения Пригожина. Военным удалось победить и теперь они работают против Пригожина. Об этом рассказал российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Как сообщает Апостроф, он объяснил, что в ночь на 11 января в бункере Путина произошел «мини-военный переворот». Министр обороны Шойгу и начальник Генерального штаба Герасимов заставили снять Герасимова, которого эксперт называет «пригожинским назначенцем» и вместо него назначить Герасимова.

«Вот Путин еще с лета, или даже весны прошлого года, доказывает обществу, что виноваты генералы. Он же спустил с поводка двух своих псов — Пригожина и Кадырова, которые невероятно оскорбляли Герасимова и Шойгу. Они требовали их разжаловать, отправить рядовыми босиком на фронт выкупать вину... Все шло к тому, что Путин поступит с Герасимовым так же, как Сталин поступил с генералом Павловым, которого он расстрелял... Но эти не стали ждать такой судьбы, а надо сказать, что вся эта генеральская тусовка достаточно сплочена, и вот они пришли и потребовали Путина прекратить эту кампанию и вернуть Герасимова», - отметил Пионтковский.

Также он добавил, что генералам удалось убедить Путина в том, что у Пригожина большие политические амбиции, поскольку он лично обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой о, дескать, переговорах. Возможно, Путину предоставили даже какие-то документы.

«В целом у Пригожина уже крыша поехала, и он позиционировал себя как будущего политического руководителя. И вот Герасимов и Шойгу достигли своей цели, а с Пригожиным они сейчас расправляются по-черному», - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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