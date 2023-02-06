Эксперт рассказал, как белорусам удачно продать квартиру 3 6.02.2023, 14:03

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Существует несколько вариантов.

Продать квартиру можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. И в одном, и в другом случае, есть определенные нюансы, разобраться в них помогла эксперт по вторичной недвижимости Екатерина Кожанова.

Сроки продаж и реальная цена

«У меня очень часто спрашивают, правда ли, что квартиры продаются несколько месяцев? На самом деле, нет. Квартиру можно продать и за месяц, и за неделю. Главное – выставить правильно цену и уметь покупателю продать конкретную квартиру», – отметила эксперт.

Конечно же, это просто, если являешься специалистом в этой отрасли, а что делать тем, кто пытается продать свое жилье самостоятельно? Как продавцу самому адекватно оценить свою квартиру?

«Это сложный вопрос, поскольку продавцу самостоятельно определить рыночную стоимость своего объекта будет нелегко. Ведь, чтобы выставить цену, недостаточно просто посмотреть стоимость квартир в соседних домах и у других продавцов», – подчеркнула Екатерина.

Как агент определяет стоимость квартиры?

Как рассказала Кожанова, в первую очередь агент оценивает район, в котором находится объект, тип дома (сталинка, хрущевка, брежневка, малосемейка, стандартный проект, улучшенный проект, чешский проект, свободная планировка), а также транспортную доступность.

«Затем специалист анализирует цены конкурентов, которые на данный момент «в эфире», и цены проданных квартир», – отметила Екатерина.

Следующий этап – оценка самого объекта: капитальный ремонт дома и состояние самой квартиры.

«После этого агент делает предпродажную подготовку объекта и фотографии. Еще один важный элемент удачной продажи – это грамотное составление рекламного текста», – поделилась нюансами эксперт.

Если продавец решит обратиться в агентство недвижимости, то польза от этого, по мнению Екатерины, будет колоссальная. Самое банальное – это экономия времени. Когда продавец выставляет свой объект на продажу, он неизбежно сталкивается с десятками звонков от агентов, тем самым рискуя упустить настоящего покупателя.

А если говорить о покупателях, то они чаще всего обращаются в агентства за юридическим сопровождением и страховкой сделки.

«Как бы это странно не звучало, но агент помогает сэкономить и денежные средства, так как он старается продать квартиру по максимальной цене, ориентируясь на рынок. Сбором необходимых документов, записью к нотариусу и регистратору тоже занимается агент», – добавила собеседница.

О чем нужно помнить при самостоятельной продаже квартиры

Если все же решаете заниматься продажей квартиры самостоятельно, то не забывайте, что существуют определенные риски.

Один из них – непроверенная подлинность и качество купюр. «Наличная передача денег таит в себе очень много опасностей. Дело в том, что купюры должны проверяться на детекторах специалистом. Порванные или пораженные грибком купюры подлежат замене. А при большом количестве купюр этот нюанс продавец может нечаянно упустить», – предостерегает Екатерина.

Проверить купюры можно в банке или в агентстве недвижимости. Кстати, имейте в виду, что за замену купюр банк возьмет комиссию. Если же сделка проходит через агентство, то стоит заранее уточнить, как будет проходить процедура проверки купюр.

Еще один риск – проведение расчетов. При самостоятельной сделке продавец и покупатель чаще всего выбирают местом передачи денег продаваемую квартиру, а это на самом деле не очень безопасно.

«Я рекомендую проводить сделку в безопасном месте, например, в переговорной комнате в агентстве или банке с привлечением риелтора или банковского работника», – поделилась советом специалист по вторичке.

Свои нюансы есть и при подаче документов в БРТИ. Неполный пакет документов может послужить отказом в государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.

«Риск заключается в том, что в некоторых случаях нужно больше документов, чем предполагают стороны. Например, справка из ЗАГСа, документ о погашении приватизации или льготного кредита и прочее», – пояснила Екатерина.

Сделка с использованием кредитных средств – тоже дело рискованное. «На сегодняшний день данный способ приобретения недвижимости распространенный и безопасный, если пользоваться услугами агентства. При самостоятельной сделке без посредников можно не получить все средства за продаваемую квартиру», – рассказала эксперт по вторичной недвижимости.