Белоруска через суд потребовала у мужа денег на свое содержание 6.02.2023, 14:48

2,080

Суд ее просьбу поддержал.

В Витебске жена через суд потребовала у мужа денег на свое содержание. Суд ее просьбу поддержал, информация об этом появилась на Национальном правовом интернет-портале.

Это дело в начале января разбирал суд Первомайского района Витебска. В решении сказано, что истица и ответчик — муж и жена. У них есть общий ребенок — девочка, которой еще не исполнилось три года. Супруга сейчас находится в декрете.

По словам женщины, муж не дает денег на ее содержание, поэтому она решила обратиться в суд. До того момента пока их дочке не исполнится трех лет, она просит, чтобы супруг каждый месяц выделял ей четыре базовые.

С 1 января 2023 года базовая составляет 37 рублей. Выходит, на данный момент мужчина должен давать женщине ежемесячно 148 рублей.

Во время судебного заседания муж требования признал. В итоге суд решил просьбу жены удовлетворить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».