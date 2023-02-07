Может ли врач выписать антибиотики без специальных анализов? 2 7.02.2023, 11:56

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На этот вопрос ответила белорусский терапевт.

«Врача вызвали на дом - он выписал антибиотики, мол, бактериальная пневмония. А как он это определил без специального стрептатеста?» - задала вопрос aif.by минчанка.

По клиническим протоколам при постановке диагноза «пневмония» стрептатесты не делают. Объясняет терапевт медицинского центра «ЛОДЭ» Ирина Сергиевич:

- Во-первых, пневмококк (бактерия) - наиболее частый возбудитель пневмонии. А опытный доктор клинически может заподозрить, какая у пациента пневмония (вирусная или бактериальная), и при высокой вероятности бактериальной назначить антибиотик.

Диагноз «пневмония» ставится на основании жалоб пациента (изменение температуры тела, общего состояния, наличие кашля); анамнеза (как развивались симптомы); данных осмотра (температура, сатурация, цвет кожных покровов, наличие одышки, характер дыхания в легких, частота дыхания и сердцебиения и др.).

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