В России взорвался жилой многоэтажный дом 9 8.02.2023, 8:04

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На данный момент известно о пяти погибших.

В российском городе Ефремове Тульской области произошел взрыв в жилой многоэтажке. Пять человек погибли, семерых удалось спасти, трое пострадали, сообщили в МЧС России.

«Днем во вторник, 7 февраля, мощный взрыв всколыхнул российский город Ефремов, что в Тульской области. Взлетела на воздух пятиэтажка», — пишут о взрыве украинские СМИ.

По последним данным, дом взорвался из-за утечки бытового газа. Местные СМИ сообщили, что за несколько минут до происшествия пенсионерка с 4-го этажа данного дома позвонила своей внучке и попросила вызвать экстренные службы из-за сильного запаха газа в квартире.

В результате взрыва произошел обвал целого подъезда с 5-го по 2-й этажи. Известно о 5 погибших гражданах и 3 раненых. Еще около 3 человек могут находиться под завалами.

Идет разбор обломков дома.

Примечательно, что правитель РФ Владимир Путин никак не отреагировал на случившуюся трагедию.

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