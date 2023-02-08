Видеофакт: Оккупант погиб, ударив палкой по лежавшему в траве украинскому дрону 10 8.02.2023, 10:52

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Беспилотник сохранил запись последних секунд жизни незадачливого военного РФ.

Российский оккупант погиб, ударив по прикрепленному к дрону боеприпасу, над которым украинский оператор потерял контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последних секунд жизни оккупанта, сделанная камерой лежащего в траве дрона, опубликована в соцсетях.

«Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему поцепиться. И умер», - пишет автор публикации.

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