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Видеофакт: Оккупант погиб, ударив палкой по лежавшему в траве украинскому дрону

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  • 8.02.2023, 10:52
  • 10,388
Видеофакт: Оккупант погиб, ударив палкой по лежавшему в траве украинскому дрону

Беспилотник сохранил запись последних секунд жизни незадачливого военного РФ.

Российский оккупант погиб, ударив по прикрепленному к дрону боеприпасу, над которым украинский оператор потерял контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последних секунд жизни оккупанта, сделанная камерой лежащего в траве дрона, опубликована в соцсетях.

«Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему поцепиться. И умер», - пишет автор публикации.

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