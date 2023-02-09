Назван самый эффективный продукт для снижения уровня холестерина 9.02.2023, 9:15

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Исследование провели в Университете Иллинойса.

Исследователи назвали продукт, помогающий снизить уровень холестерина так же эффективно, как и статины.

Новое исследование ученых показывает влияние растительного белка на ЛПНП (или «плохой») холестерин, пишет ТСН.

Если вы хотите снизить уровень холестерина, бобы, фасоль могут быть именно тем, что вам нужно.

Прошлые исследования показали, что добавление сои в ваш рацион или увеличение количества сои, которое вы уже едите, может снизить уровень холестерина, однако новый эксперимент обнаружил, что бобовые могут быть столь же эффективными, как и обычные лекарства, помогающие контролировать общий уровень холестерина.

В ходе нового исследования ученые рассмотрели 19 разных типов соевых бобов с разным уровнем глицинина и B-конглицинина. Они обнаружили, что два белка в соевых бобах – глицинин и В-конглицинин – помогают снизить уровень холестерина.

«Мы измерили несколько параметров, связанных с метаболизмом холестерина и липидов, а также различными другими маркерами — белками и ферментами — которые оказывают положительное или негативное влияние на метаболизм липидов», — сказала автор исследования Эльвира де Меджи, профессор пищевых наук Университета Иллинойса Ур Шампейн.

Переваренные пептиды соевых бобов смогли снизить накопление липидов на 50-70%, что очень важно. По словам врачей, это сравнимо со статином, который снизил его на 60%.

По словам исследователей, общие результаты свидетельствуют о том, что «употребление бобовых может регулировать гомеостаз холестерина и ЛПНП и, следовательно, способствовать профилактике атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний».

«Соевые бобы — это питательная бобовая культура, богатая белком, клетчаткой, изофлавонами и полезными для сердца мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. У них низкое содержание насыщенных жиров и холестерина, поэтому добавление сои в общую схему здорового питания может быть прекрасным снизить уровень холестерина», — подытожили специалисты.

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