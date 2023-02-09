Генерал ВСУ: Путин готов сдавать территории ради переговоров с Киевом 4 9.02.2023, 9:54

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фото: getty images

В Кремле ищут выход из тупика.

Страна-террорист Россия крайне нуждается в паузе в войне и мирных переговорах с Украиной. Ради этого она готова сдавать часть захваченных в нашей стране территорий.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. «В первую очередь, Россия хотела бы оставить за собой Крым, а также Донбасс», – заметил он.

По оценкам генерала, в Кремле осознают, что большая война с Украиной бесперспективна, и ищут пути ее прекращения. В частности, там могут рассматривать варианты определенного торга с Украиной.

«Они рассматривают разные варианты. В том числе и этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам», – предположил Романенко.

Он пояснил, что врагу необходимо время, чтобы подготовиться к новому наступлению на Украину. В этом контексте генерал напомнил о том, что подготовка к полномасштабному вторжению заняла восемь лет – с 2014 по 2022 годы.

Романенко подчеркнул: крайне важно, чтобы западные союзники помогли Украине реализовать задачу, которая была сформулирована на первой встрече в формате «Рамштайн» – ослабление армии России до такого состояния, чтобы она не была способна воевать.

«Мы знаем, какую помощь коалиция из более 50 стран, в первую очередь, НАТО оказывает Украине. Хотя с учетом скорости предоставления и номенклатуры вооружений и техники мы видим, что пока союзники решают задачу того, чтобы Украина не проиграла. Только постепенно и очень медленно они переходят в состояние, чтобы Украина вместе со своими союзниками выиграла в этой войне», – подытожил генерал.

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