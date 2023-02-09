В центре Минска на месте бывшей лечкомисси идет тайная стройка
- 9.02.2023, 12:59
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Строителей заставили подписать договор о неразглашении.
Некоторые минчане обратили внимание на то, что на территории бывшей лечкомиссии по улице Энгельса активизировались «тайные» работы, пишет портал Tochka.by.
За высоким забором работает техника и строители. По периметру установили видеокамеры, фонтан укутан строительными настилами, «второе рождение» ожидает и ротонду.
Видно, что внутри здания также идут ремонтные работы. А паспорта объекта нигде нет.
Строители, снующие по территории загадочного объекта, не стали ничего комментировать корреспонденту портала Tochka.by, сославшись на «подписку» (о неразглашении – прим. ред.).
«Все вопросы в Управделами (президента – ред.)», – сказали работники.
Судя по размаху апгрейда и выгодному местоположению объекта, в обновленном здании будет какое-то правительственное учреждение.
Почти напротив Совет Республики, в двух шагах расположена Администрация президента и Конституционный суд.
Дом Мазурова
Здание по улице Энгельса известно в народе как лечкомиссия, в которой еще с советских времен поправляли свое здоровье высокопоставленные белорусские чиновники, в том числе и первые лица.
А еще минские старожилы, жившие в центре города в послевоенное время, говорили о том, что изначально объект возводил для себя Кирилл Мазуров, государственный деятель, первый секретарь ЦК КПБ в 1956 – 1965 годах.
Но не сложилось. Якобы из Москвы позвонили и сделали Мазурову замечание, что он человек партийный и не может жить во дворце, когда страна еще не оправилась после войны.
Поэтому сразу за «дворцом» построили панельную четырехэтажку, которую прозвали «партийным домиком». Там жили почти все первые белорусские секретари, в том числе и Мазуров.
Дворец детей и молодежи и лечкомиссия
Несостоявшуюся резиденцию первого секретаря ЦК КП Беларуси отдали под Дворец детей и молодежи. Но шумное соседство высокому начальству не очень нравилось.
Потому через несколько лет решено было возвести новый объект для занятий и творчества молодежи, а добротное здание в центре города передать под правительственную больницу.
Через несколько лет после распада Советского Союза лечкомиссия получила новое название – Республиканский клинический медицинский центр при Управлении делами президента.
В 2018 году президентская клиника переехала в новое здание за 100 миллионов евро, расположенное в поселке Ждановичи.
Имущество «лечкомиссии» передали в коммунальную собственность Минску. Несколько корпусов в районе ул. Красноармейской, Энгельса и Ульяновской отвели 2-й городской больнице, которая расположена рядом.