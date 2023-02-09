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Пропагандистка Симоньян заявила о готовности умереть

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  • 9.02.2023, 15:29
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Пропагандистка Симоньян заявила о готовности умереть
Маргарита Симоньян

По ее мнению, уйти из жизни на 30 лет раньше — несущественная мелочь.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян одобрительно отозвалась о смертях граждан РФ на войне против Украины. Она заявила, что смерть для россиян неизбежна, поэтому лучше умереть «за правильное и важное» дело, чем от болезни.

Об этом Симоньян заявила в эфире программы «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова на пропагандистском канале «Россия-1». По ее мнению, умереть даже на 30 лет раньше – не страшно, особенно с точки зрения Вселенной.

«Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной и ужасной болезни, чем вот так, еще и за правильное и важное дело», – заявила российская пропагандистка.

Она добавила, что умирать было бы обидно, если бы смерти можно было избежать, но шансов на это нет.

«Разница в 10, 20, 30 лет – в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной – вообще небольшая. Я, слава Богу, трех детей уже родила, чего-то, чего хотела, в жизни добилась, даст Господь еще посражаться, позащищать свою страну, я буду благодарна и рада», – заявила Симоньян.

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