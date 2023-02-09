«На этом хобби можно построить хороший бизнес» 6 9.02.2023, 15:49

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Как бобруйчанин разводит редких кур.

49-летний Николай Петруша из Бобруйска по образованию инженер-механик, много лет работал на шинном комбинате. Сейчас он ИП и держит хозяйство под Бобруйском.

Около пяти лет назад мужчина вместе с семьей сменили городскую квартиру на дом в деревне Калинино. Собеседник «Вечернего Бобруйска» признается, что давно мечтал жить возле леса, завести собаку и кур. Мечта его сбылась.

Орпингтон, Суссекс, Маран...

– Изначально завели для себя около 10 обычных курочек, – рассказывает собеседник. – Потом я начал интересоваться разными породами, их различиями. Сейчас у нас 70 кур, среди которых такие редкие породы, как Орпингтон (Лаванда), Шамо японская, Суссекс колумбийский, Араукан, Голошейная, Маран. Также в хозяйстве есть мускусные утки (индоутки). Помогают мне жена и дети.

Каждая порода по-своему интересна и уникальна, рассказывает мужчина. К примеру, Орпингтон – английская универсальная мясояичная порода. Лавандовый Орпингтон – очень красивая птица, имеющая серебристое оперение с легким розовым или фиолетовым оттенком. Она пока очень редко встречается в Беларуси, Николай купил петушка и курочку за 200 рублей.

– Голошейная порода кур имеет специфический внешний вид, но у нее очень вкусное мясо и неплохая продуктивность, – рассказывает мужчина. – Шамо – бойцовская порода, в переводе означает «истребитель». Это очень сильная, мускулистая и красивая птица. Яиц она несет немного, но в плане мяса продуктивна, вес петухов достигает 5 кг. Многие держат ее для красоты. Я купил петушка Шамо за 170 рублей. Маран – французская порода, отличительной чертой которой являются темно-шоколадные яйца. Такие и красить на Пасху не нужно, мы на них только наносим узоры кисточкой! У Марана яйца с очень толстой скорлупой, через которую не проникает сальмонеллез, что очень хорошо для любителей сырых яиц. И еще у этих птиц очень вкусные яйцо и мясо. Суссекс – порода кур с экстравагантным видом, у которых вкусное белое мясо и неплохая яйценоскость. Араукан – небольшая птица с экзотической внешностью, несет зелено-голубые яйца. Раньше у меня были еще курочки породы Виандот серебристо-черно окаймленный, мне они очень нравились, но пришлось отказаться от них из-за недостатка площадей. Думаю, я к ним еще вернусь, также мечтаю о породе Фавероль.

Николай выбирает птицу по редкости, окрасу и по форме строения туловища. Для него это больше занятие для удовольствия и души. Плюс экологически-чистая продукция для своей семьи, так как птица на свободном выгуле.

Инкубационные яйца – от 1 до 8 рублей за штуку, пищевое – по 4,5 рубля

Мужчина говорит, что для содержания кур необходимо сухое помещение с вытяжкой и еще для них важно хорошее питание.

– Главный враг кур – грязь и сырость в курятнике, – говорит он. – И коршун – тоже враг. Очень много кур гибнет в его когтях.

Для выгула кур хозяин построил вольеры, причем для каждой породы отдельный, чтобы сохранять чистоту пород.

Кур Николай с женой, в основном, разводят сами, для этого у них имеется три инкубатора. Птицу выводят для себя, знакомых и друзей. Занимаются наши герои только породистой курицей.

– В чем отличие между породистыми курами и кроссами? Первые имеют четкие признаки конкретной породы, – разъясняет птицевод. – А кросс – это гибрид нескольких пород, который наделен искусственно улучшенными качествами родительского поголовья, но передавать по наследству эти свои улучшенные качества не может.

Излишки инкубационного и пищевого яйца Николай с супругой продают. Стоимость инкубационного яйца – от 1 до 8 рублей за штуку. Пищевое яйцо предлагают по 4,5 рубля за десяток. Причем в «десятке» яйца от разных пород. Мужчина говорит, что не разделяет их, так как сам он большой разницы во вкусовых качествах яиц не замечает, хотя большие гурманы утверждают, что они есть.

Мясо кур Николай не продает, иногда может продать живую курицу или петуха. Голошейный петушок у него стоит 25 рублей, Шамо –70-80, куры обходятся дороже.

Мужчина говорит, что на его хобби можно построить хороший бизнес, если уделять этому больше времени.

– Может я так и сделаю, когда пойду на пенсию и отдамся всецело этому занятию, – говорит Николай.

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