«Это масштабный удар, большегрузы пострадают больше всего» 7 9.02.2023, 16:55

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Как повлияет на Гродненскую область закрытие погранперехода в «Бобровниках».

Польский пункт пропуска «Бобровники» приостанавливает свою работу с 10 февраля.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Сайт Charter97.org попросил жителя Гродно, который часто ездил в Польшу через «Бобровники», прокомментировать закрытие перехода.

«Закрытие пункта пропуска — это уничтожение и челноков, и бизнеса ИП. В последние месяцы очереди на границе и так достигали 27 километров. Из-за закрытия пункта пропуска «Брузги», нагрузка на «Бобровники» была крайне высокой.

Туда поехали все: и гродненские, и минские. Параллельно выросла нагрузка и на брестском направлении. Теперь же очереди на «Варшавском мосту» увеличатся в несколько раз.

Естественно, это удар по перевозчикам. Маршрутчикам, которые возили людей «на закупы», придется или закрываться, или возить людей через Брест.

Большегрузы пострадают больше всего. Несмотря на то, что остается пункт пропуска «Козловичи», именно в «Бобровниках» была разрешена перецепка, в то время как допустимые маршруты от пункта пропуска «Козловичи» диктуют направляться для выполнения грузовых операций к складам временного хранения, где возможна только перегрузка, а также в пункты таможенного оформления, где перецепка выполняется с ограничениями.

Безусловно, это масштабный удар по бизнесу челноков. Взаимовыгодное положение помогало и жителям Гродно «сгонять» за покупками по выгодным ценам, и приносила прибыль ипэшникам, ввозившим товары. Теперь мало кто захочет стоять в очереди и добавлять к маршруту дополнительные четыре часа дороги до Бреста», — рассказал житель Гродно сайту Charter97.org.

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