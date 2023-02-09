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Видеофакт: Высокоточный боеприпас M982 «Excalibur» попадает в российскую САУ 2С3 «Акация»

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  • 9.02.2023, 21:02
  • 6,114
Видеофакт: Высокоточный боеприпас M982 «Excalibur» попадает в российскую САУ 2С3 «Акация»

Видео снято на Донетчине.

На Донетчине украинские артиллеристы высокоточным боеприпасом 155-мм калибра M982 «Excalibur» уничтожили российскую самоходную артустановку 2С3 «Акация».

Как сообщает Цензор.НЕТ, российская САУ была уничтожена на позиции. Ранение получил по меньшей мере один оккупант — на записи он двигался по направлению к самоходной пушке и в момент взрыва был очень близок к его эпицентру.

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