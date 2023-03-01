закрыть
1 марта 2023, среда, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Луне хотят создать собственный часовой пояс

1
  • 1.03.2023, 20:09
  • 1,494
На Луне хотят создать собственный часовой пояс

Для чего?

Космические организации работают над тем, чтобы унифицировать измерение времени на Луне в течение космических миссий на спутнике Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

В настоящее время готовится ряд миссий на Луну космическими агентствами и частными компаниями по всему миру. Все они используют разные часовые пояса на Земле, что усложнит координацию во время космических миссий.

Разговоры о «важности и срочности определения общего лунного эталонного времени» появились еще год назад в технологическом центре ESTEC Европейского космического агентства в Нидерландах.

Различные космические организации продолжают использовать свои часовые пояса для своих бортовых хронометров и систем двусторонней связи. Это может привести к неудобствам, когда миссии разных стран будут проходить одновременно и им придется координировать действия.

Однако создать единое лунное время тоже непросто. Как отмечает ЕКА, «точная навигация требует строгого хронометража», поэтому прежде всего возникнет вопрос: нужно ли создавать единую международную организацию, которая будет отвечать за поддержание часового пояса Луны.

Кроме того, им придется решить: синхронизировать лунное время с земным или нет. Потому что часы на Луне идут с разной скоростью, в зависимости от положения спутника. Однако решения, которые будут приняты, будут иметь практическое значение для астронавтов, а также облегчат систематизацию исследований других космических тел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип