На Луне хотят создать собственный часовой пояс 1 1.03.2023, 20:09

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Для чего?

Космические организации работают над тем, чтобы унифицировать измерение времени на Луне в течение космических миссий на спутнике Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

В настоящее время готовится ряд миссий на Луну космическими агентствами и частными компаниями по всему миру. Все они используют разные часовые пояса на Земле, что усложнит координацию во время космических миссий.

Разговоры о «важности и срочности определения общего лунного эталонного времени» появились еще год назад в технологическом центре ESTEC Европейского космического агентства в Нидерландах.

Различные космические организации продолжают использовать свои часовые пояса для своих бортовых хронометров и систем двусторонней связи. Это может привести к неудобствам, когда миссии разных стран будут проходить одновременно и им придется координировать действия.

Однако создать единое лунное время тоже непросто. Как отмечает ЕКА, «точная навигация требует строгого хронометража», поэтому прежде всего возникнет вопрос: нужно ли создавать единую международную организацию, которая будет отвечать за поддержание часового пояса Луны.

Кроме того, им придется решить: синхронизировать лунное время с земным или нет. Потому что часы на Луне идут с разной скоростью, в зависимости от положения спутника. Однако решения, которые будут приняты, будут иметь практическое значение для астронавтов, а также облегчат систематизацию исследований других космических тел.

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