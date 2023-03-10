Уникальный Mercedes 300 SLR стал самым дорогим авто всех времен и народов 5 10.03.2023, 10:24

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Фото: GOODING&COMPANY

Ретро-автомобили дорожают быстрее, чем бриллианты и антиквариат.

Старинные автомобили признаны лучшей инвестицией по результатам 2022 года. Они дорожают гораздо быстрее, чем другие предметы роскоши или коллекционирования. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской консалтинговой компании Knight Frank .

За 2022 год средняя стоимость ретро-авто на рынке прибавила 25%, а за последнее десятилетие она выросла сразу на 185%. Особо отмечается, что старинные автомобили дорожают быстрее, чем ювелирные изделия, бриллианты, антикварная мебель, часы и марочные вина.

Фото: Mercedes-Benz

Сравнимую с авто динамику роста цен за прошлый год продемонстрировала лишь живопись известных авторов (+29%), а за 10 лет сильнее подорожало только коллекционное виски (+373%).

Именно в прошлом году был установлен рекорд стоимости винтажного авто – уникальный Mercedes-Benz 300 SLR продали за 142 миллиона евро. Это вдвое больше, чем предыдущее достижение.

К тому же, отдельные коллекционные модели дорожают буквально на глазах – так, недавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 долларов, хотя ранее его цена не превышала 150 000 долларов. Именно поэтому эксперты рекомендуют инвестировать именно в эксклюзивные ретро-авто.

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