Биологи обнаружили зачатки «культуры» у шмелей 3 10.03.2023, 11:51

1,766

Эти насекомые умнее, чем мы ожидали.

Хотя обычно люди не воспринимают насекомых как «умных», за последние годы появилось множество свидетельств того, что как минимум один вид этих членистоногих — земляной шмель — обладает удивительно развитым интеллектом. Ученые уже выяснили, что шмели способны идти на компромисс, осознавать размеры и форму собственного тела, а также получать удовольствие от бесполезного времяпрепровождения — игры, пишет Naked science.

Теперь же исследователи из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) обнаружили, что шмели могут быстро учиться и распространять новые модели поведения в своей популяции через социальное обучение (что частично подходит под определение культуры животных). Более того, они любят подсматривать решение у сородичей, после чего продолжают использовать именно его, даже если знают, что существует альтернативный способ.

Чтобы это установить, ученые предложили насекомым головоломку с двумя решениями: коробочку с наградой (чашкой сладкого сиропа) можно было открыть, потянув за красный язычок по часовой стрелке или потянув за синий язычок в противоположном направлении. Шмелей-демонстраторов обучили одному из способов, после чего предоставили возможность наблюдателям увидеть решение головоломки.

Результаты оказались любопытными: шмели, увидевшие, скажем, решение задачки от «красного» демонстратора, в дальнейшем продолжали использовать такой способ открытия коробочки, даже если потом им показывали альтернативный путь решения. При этом в контрольной группе, где демонстратора не было, коробочки почти не открывались: если обученные шмели вскрывали до 28 коробочек за день, шмели без демонстратора справлялись (чаще всего случайно) не более чем с одной.

В дополнительном эксперименте авторы работы предоставили колонии шмелей обучаться одновременно у «красного» и «синего» демонстраторов, но и на этот раз шмели не стали показывать особо разнообразное поведение: одна колония предпочла «красный» метод, другая — «синий».

Таким образом, подчеркивают исследователи, социальное обучение может играть в жизни шмелей и других насекомых намного более значимую роль, чем считалось ранее. А сами эти животные оказались намного умнее, чем мы полагали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».