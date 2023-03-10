закрыть
10 марта 2023, пятница, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Биологи обнаружили зачатки «культуры» у шмелей

3
  • 10.03.2023, 11:51
  • 1,766
Биологи обнаружили зачатки «культуры» у шмелей

Эти насекомые умнее, чем мы ожидали.

Хотя обычно люди не воспринимают насекомых как «умных», за последние годы появилось множество свидетельств того, что как минимум один вид этих членистоногих — земляной шмель — обладает удивительно развитым интеллектом. Ученые уже выяснили, что шмели способны идти на компромисс, осознавать размеры и форму собственного тела, а также получать удовольствие от бесполезного времяпрепровождения — игры, пишет Naked science.

Теперь же исследователи из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) обнаружили, что шмели могут быстро учиться и распространять новые модели поведения в своей популяции через социальное обучение (что частично подходит под определение культуры животных). Более того, они любят подсматривать решение у сородичей, после чего продолжают использовать именно его, даже если знают, что существует альтернативный способ.

Чтобы это установить, ученые предложили насекомым головоломку с двумя решениями: коробочку с наградой (чашкой сладкого сиропа) можно было открыть, потянув за красный язычок по часовой стрелке или потянув за синий язычок в противоположном направлении. Шмелей-демонстраторов обучили одному из способов, после чего предоставили возможность наблюдателям увидеть решение головоломки.

Результаты оказались любопытными: шмели, увидевшие, скажем, решение задачки от «красного» демонстратора, в дальнейшем продолжали использовать такой способ открытия коробочки, даже если потом им показывали альтернативный путь решения. При этом в контрольной группе, где демонстратора не было, коробочки почти не открывались: если обученные шмели вскрывали до 28 коробочек за день, шмели без демонстратора справлялись (чаще всего случайно) не более чем с одной.

В дополнительном эксперименте авторы работы предоставили колонии шмелей обучаться одновременно у «красного» и «синего» демонстраторов, но и на этот раз шмели не стали показывать особо разнообразное поведение: одна колония предпочла «красный» метод, другая — «синий».

Таким образом, подчеркивают исследователи, социальное обучение может играть в жизни шмелей и других насекомых намного более значимую роль, чем считалось ранее. А сами эти животные оказались намного умнее, чем мы полагали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников