Как белоруска объехала Европу с тремя собаками и котом 2 11.03.2023, 19:43

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Она дала полезные рекомендации тем, кто хочет путешествовать с животными.

Юлия почти год живет в Турции и много лет общается с животными профессионально. До переезда из Беларуси она занималась подготовкой собак к канистерапии – одной из методик реабилитации, при которой специалисты прибегают к помощи животных.

Часто путешествовала и суммарно объехала всю Европу со своими хвостатыми друзьями, пишет tochka.by. Семья Юлии перебиралась в Турцию раздельно: муж и дочь – на самолете, она с сыном, тремя собаками и одним котом – на машине. Белоруска не хотела сдавать животных в багаж при перелете – вот и отправилась в Турцию на автомобиле, через Россию и Грузию.

При этом о хвостатом переезде белоруска вспоминает с улыбкой, и все потому, что к путешествиям своих животных готовила заранее.

- Собаки часто ездят со мной в автомобиле. Беру их в места и на мероприятия, где разрешено находиться с животными. То же касается и кота. Правда, его приучала постепенно: сначала возила в лифте (в переноске и без), потом брала с собой в машину, когда ездила в магазин или на заправку. Показывала ему школу, кафе и другие новые помещения. Гуляла с котом и собакой в лесу, когда дети были на тренировке, – рассказала Юлия.

Сейчас же рыжий кот белоруски может спокойно прогуливаться по снежным горам без шлейки и наслаждаться видами старинного турецкого монастыря.

«Кот обругал таможенника – и нас пропустили»

Поездка Беларусь-Турция не была простой дорогой из пункта А в пункт В, скорее походила на большое путешествие. Маршрут составили так, чтобы посетить интересные для семьи города и достопримечательности. Животных частая смена локаций не смущала: они ребята приученные.

- Сложновато было, когда мы переходили границу между Россией и Грузией. Она находится в горах, и из-за снега появился риск схода лавин. Поэтому границу временно закрыли, и мы несколько дней находились во Владикавказе. А когда работа возобновилась, в пункте пропуска образовалась огромная очередь. Мы простояли там 22 часа, – рассказала Юлия.

Больше всех из-за долгого ожидания возмущался кот.

- Ему нужно было сходить в туалет. И несмотря на то, что у нас в машине все было организовано, он как будто стеснялся, – посмеялась белоруска.

Обычно кошачий лоток выносили на улицу во время остановок, и таким образом котик решал свои вопросы.

- На границе же с Грузией я его не выпускала: было много машин и грязи, – объяснила Юля.

Пришлось коту сходить в лоток при всех, в машине. Этим потомок тигра был очень недоволен и активно выражал свое возмущение. Под горячую лапу попал и пограничник.

- Мы дошли до контроля, и, когда проверяли наши документы, кот на пограничника и шипел, и мяукал… Словом, как-то очень сильно ругался. Поэтому нас быстренько пропустили, не проверяя почти ничего, – с улыбкой рассказала Юля.

Дальше было проще.

Что взять в дорогу для животного

Юлия советует положить в рюкзак игрушки своих питомцев, а еще запастись большим количеством лакомств. Чтобы поощрить за хорошее поведение или без проблем оставить животных в отеле.

Работает это примерно так: дали собакам специальную косточку – и пошли. Приклеили на стену мячик со спрессованной кошачьей мятой – и у хвостатого появилось занятие на некоторое время. Если повезет, продолжительное.

Кроме того, в сумку для питомцев нужно взять привычные миски, лоток, наполнитель, корм, воду, лекарства (если питомцы их принимают).

Не забудьте про поводки, шлейки и обязательно наденьте на животное (в том числе и кота) жетон с номером телефона или ссылкой на соцсеть, чтобы с вами могли связаться в случае, если пушистый по каким-то причинам убежит.

Как подготовить животных к переезду

В большинстве случаев бывать везде и всюду для собак за счастье, а вот с котами дела обстоят иначе.

- Их надо приучить, что, кроме квартиры, в мире есть много всего интересного, – развила тему белоруска.

Планируете пересекать границу с другим государством по воздуху? Познакомьте пса с боксом-переноской заранее.

- Не все авиакомпании принимают собак в салон. Это зависит от размера, веса животного, и от самого перевозчика, конечно же. С большой вероятностью крупная собака будет лететь в боксе в багажном отделении. Поэтому первым делом ее надо приучить к этой переноске. Некоторые собаки могут сразу воспринять его как домик, но другим нужно время на адаптацию, – подчеркнула Юлия.

После этого собаку нужно приучить заходить в переноску, оставлять его там сначала ненадолго, а затем увеличивать время.

- Например, можно уйти на тренировку, оставив пса в новом временном домике или возить его в машине в боксе, – предложила Юлия.

Какие документы подготовить для переезда?

В ветеринарной станции рассказали, что для выезда из Беларуси необходимо подготовить документы в определенной последовательности: сначала получить международный ветпаспорт, затем чипировать животное и только потом вакцинировать.

Покидать страну можно через 21 день карантина после вакцинации, указали в ветеринарной станции.

При этом, если вы вакцинировали животное до постановки чипа, этот маневр могут не засчитать, и, возможно, попросят повторить процедуру уже после чипирования.

Международный ветеринарный паспорт не стоит путать с обычным, который выдают после первой вакцинации животного. Тем не менее для получения международного документа не потребуется никаких специфических сведений.

Предполагается и вклейка фото вашего питомца, но, как говорит Юлия, это вовсе не обязательно.

На всякий случай, проверьте, соответствуют ли предлагаемый в ветклинике чип и вакцины тем требованиям, которые предъявляют в стране, куда планируется путешествие.

Само оформление кошачьего или собачьего паспорта много времени не займет, но так как международный документ выдают только в госклиниках, возможно, перед вами в очереди окажется несколько человек.

Есть и те страны, для въезда в которые нужно предоставить титры на антитела к бешенству или другим заболеваниям. Это специфические требования, и указываются они как правило, на сайте пограничной службы или посольства принимающей стороны.

Ветеринарный паспорт, чипирование и вакцинация обойдется владельцам животных в примерно Br80-Br120, в зависимости от рода хвостатого, места, где владелец запланировал прививки и чипирование, а также производителя медпрепарата.

- После получения всех этих документов и за несколько дней перед выездом или вылетом необходимо обратиться в государственную ветклинику, где проведут осмотр животного, поставят штамп, что животное здорово и выдадут сертификат на выезд или вылет. Этот документ перед самой поездкой нужно поменять на документ международной формы, – отметила Юлия.

Она получала международную справку формы №5а в Минском пограничном контрольном ветеринарном пункте. Срок действия этого документа – пять дней, поэтому некоторые белорусы, которые выезжают куда-то через Россию, предпочитают обменивать сертификат на международный не в нашей стране, а в РФ.

К тому же Юлия советует промониторить тематические группы в чатах и соцсетях по условным запросам «С животными в *название страны*». Там в реальном времени участники делятся новостями, какие требования предъявляют по перевозу животных, какие проблемы возникают и так далее.

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