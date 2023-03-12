Сколько подержанных авто было ввезено из Беларуси в РФ в феврале 12.03.2023, 20:12

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Рост объемов ввоза авто в Россию длится с мая прошлого года.

В Россию за первых два месяца 2023 года было ввезено в 2,8 раза больше подержанных легковых машин, чем годом ранее. Из них в феврале 13,4% прибыли из Беларуси, сообщает «Автостат».

Всего за два месяца в Россию ввезли 66,6 тыс. б/у авто: 35 тыс. единиц было импортировано в январе, а 31,6 тыс. штук – в феврале.

«Если рассматривать февральский результат, то более половины (52,1%) автомобилей с пробегом прибыло из Японии. Примерно равные доли в структуре импорта б/у машин имеют Армения и Беларусь (14,1% и 13,4% соответственно). На долю каждой из оставшихся стран пришлось менее 10%», — говорится в сообщении «Автостат».

Рост объемов ввоза подержанных легковых автомобилей в Россию длится с мая прошлого года, когда был официально разрешен параллельный импорт.

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