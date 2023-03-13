Какой будет ключевая проблема в 2023 году для экономики РФ 13.03.2023, 3:29

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Мнение банкира.

Для страны-террористки России главной проблемой в скором времени станет дефицит бюджета, в частности, из-за действия санкций на российскую нефть. Кремль уже не может ссужать средства для финансирования дефицита.

Об этом «Апострофу» рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«В этом году ситуация уже действительно лучше для нас, а для России хуже. В прошлом году из-за рекордных доходов от продажи энергоносителей они смогли сгладить это эффект кризиса и санкций определенным образом. Но в этом году, после того, как заработали санкции на нефть, и война россиянам также обходится очень дорого, у них действительно ключевой проблемой будет дефицит бюджета. Обычно дефицит бюджета — это плюс-минус нормально, ссужаются деньги и финансируется этот дефицит. Но Россия не может одолжить, у них нет такой возможности», - сказал он.

Кремль может забирать деньги из локальных банков и потребовать их из бизнеса, однако эти суммы будут минимальны.

«Два ключевых источника покрытия этого дефицита, которые у них сейчас есть, - это «тумбочка» и печатный станок. «Тумбочка» – это «Фонд национального благосостояния», где какая-то сумма есть, которую точно очень трудно оценить, потому что из-за санкций не понятно, что заморожено, а что нет. Судя по всему, они уже с начала года, а может даже с декабря начали использовать эти два механизма параллельно. То есть из-за недополучения доходов от продажи нефти и газа, они вдвое меньше получают, чем год назад. Минус перекрывают из «тумбочки», - объяснил специалист.

Между тем в России значительно выросли расходы – на 40% по сравнению с довоенными показателями. Их россияне финансируют за счет государственных облигаций, то есть Минфин РФ выпускает государственные облигации, их покупают российские государственные банки, которым, скорее всего, ссужают деньги из российского центробанка. Таким образом, запустился механизм печатного станка.

«Поэтому если мы говорим о том, изменится ли что-нибудь через два-три месяца - ситуация будет ухудшаться. Но пока говорить, что у них начались процессы, ведущие к бюджетному коллапсу - к сожалению, такого мы не видим. Мы видим значительное ухудшение ситуации, но не в том смысле, что в июне у них лопнет бюджет», - добавил Фурса.

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