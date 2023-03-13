Белорусам стоит ждать доллар по 3 рубля в обменниках? 1 13.03.2023, 17:47

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Короткий прогноз по валютному рынку на эту неделю.

Курс продажи банками евро по-прежнему превышает 3 рубля. 13 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи европейская валюта снова подорожала, а доллар — подешевел. Финансовый аналитик Михаил Грачев спрогнозировал для myfin.by, что будет на валютном рынке на нынешней неделе.

«Вырастет ли доллар до трех рублей — сказать сложно. Дело в том, что снижение курса белорусского рубля до такой величины может усилить инфляционные процессы, a это категорически не входит в планы Национального банка на текущий год», — отмечает Михаил Грачев.

Эксперт допускает умеренное снижение курса доллара до 2,85–2,87 рубля. «Курс евро будет меняться в соответствии с внешними факторами, но, скорее всего, будет оставаться выше 3 рублей. Российский рубль пока умеренно снижается ниже 3,75 рубля за 100 российских рублей», — считает аналитик.

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