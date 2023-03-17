Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион 17.03.2023, 12:05

Начальная цена лота составляет 3270 долларов.

Красный пиджак Владимира Жириновского выставили на аукцион. Такой лот появился на сайте «Литфонда», пишет «Холод».

Начальная цена лота составляет 250 тысяч рублей (3270 долларов).

«В хорошем состоянии, следы бытования. Представленный лот был подарен В.В. Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы «Политика» в мае 2014 года», — сказано в описании.

Напомним, основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

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