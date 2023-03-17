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Сколько водителей решат объехать пробку по обочине на МКАД за пять минут?

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  • 17.03.2023, 22:38
  • 1,396
Сколько водителей решат объехать пробку по обочине на МКАД за пять минут?

Видео.

Читатель «Онлайнера» Руслан, застряв в небольшом заторе на МКАД вчера вечером, решил посчитать, сколько автомобилей объедут пробку по обочине. Результаты, мягко говоря, не воодушевляющие. Видео снято около 17:20 и длится почти пять минут, запись сделана на телефон пассажира.

Сразу отметим: до отметки 1 минута 50 секунд на видео справа виднеется, судя по всему, полоса разгона, которая вскоре сужается. А вот дальше действительно начинается обочина — ее нельзя использовать для опережения потока.

Тем не менее многих водителей это не остановило: можно насчитать почти 20 автомобилей, которые решили объехать пробку таким образом (она образовалась, скорее всего, из-за ремонта путепровода на пересечении МКАД и проспекта Дзержинского). Среди них и бус, и автомобиль такси, и грузовик с российскими номерами.

— В конце видео, ближе к развязке Mercedes-Benz с иностранными номерами резко остановился, чтобы вклиниться передо мной в ряд, доступный для движения прямо. Грузовая машина, ехавшая за ним, применила экстренное торможение, — отмечает Руслан.

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