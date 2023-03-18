«Решение суда в Гааге гарантирует бессонные ночи для Лукашенко» 13 18.03.2023, 11:39

13,194

Ордер на арест вызвал шок не только в Москве.

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Беловой.

Белорусские и украинские эксперты прокомментировали беспрецедентное решение МУС:

Сергей Наумчик, публицист:

— Решение суда в Гааге глобально корректирует перспективы Путина. И, бесспорно, гарантирует бессонную ночь для Лукашенко.

Александр Фридман, политический обозреватель:

— В контексте ордера на арест Путина и Львовой-Беловой все внимание обращено на хозяина Кремля. А присмотреться следовало бы и ко Львовой-Беловой — ретивой, исполнительной, но недалекой провинциальной чиновнице, чье поведение наглядно подтверждает правоту русской пословицы «Заставь дурака (дуру) Богу молиться, он (она) и лоб расшибёт».

Стремясь продемонстрировать свое кипучую деятельность, Львова-Белова в социальных сетях и СМИ подробно рассказывала о вывозе украинских детей, да еще и подчеркивала, как из них выбивают «украинских дух» и прививают любовь к Путину.

Львова-Белова и ей подобные покусились на будущее Украины — украинских детей. Теперь же Международный уголовный суд покусился на будущее Львовой-Беловой, в которое она вряд ли сможет смотреть с оптимизмом.

С одной стороны, уже в силу своего служебного положения (незначительная фигура) и возраста (ей еще нет 40) Львова-Белова имеет все шансы когда-нибудь оказаться в Гааге.

С другой стороны, она всего лишь исполнитель и может многое рассказать о приказах вышестоящих. И это делает ее потенциальным нежелательным свидетелем для них.

Владимир Фесенко, украинский политолог:

— Без преувеличений это беспрецедентное решение. Это ведь не просто решение об аресте действующего главы государства. Такие решения были раньше. Речь идет о ядерном государстве с особым статусом ООН. Ничего подобного раньше не было.

Понятно, что это не приговор суда и не физический арест, но это правовое и моральное клеймо, резко сужающее пространство для политического маневра не только для российского диктатора, но и для лидеров демократического мира.

У меня большое подозрение, что для Байдена, а еще больше для Макрона и Шольца, не говоря уже о разных Орбанах, это решение не вызывает восторга, скорее создает кучу дополнительных ограничений и проблем, в том числе потенциальных планов о завершении войны в Украине.

И в этом смысле решение об ордере на арест Путина — это яркая иллюстрация того, что в западном мире принципы верховенства права, независимости судебной системы (в данном случае международной) могут действовать вопреки правилам и традициям real politik.

Мне кажется, что судьи и следователи Международного уголовного суда были настолько шокированы и возмущены массовостью и системностью действий российских властей по угону и депортации украинских детей, что у них не было никаких сомнений в необходимости такого беспрецедентного шага как ордер на арест президента России Владимира Путина.

В этом решении сработала правовая и нравственная логика, а не политическая. Убежден, что сейчас шокированы почти все — от Москвы до Вашингтона. Думаю, что и у нас вряд ли этого ожидали. Во всяком случае, не сейчас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».