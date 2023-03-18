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Пионтковский: ВСУ готовят контрнаступление в неожиданном месте

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  • 18.03.2023, 20:39
Пионтковский: ВСУ готовят контрнаступление в неожиданном месте

Поражение армии РФ на одном из направлений может быть выгодно Пригожину.

Многие военные аналитики и обозреватели предполагают, что ожидаемое большое контрнаступление ВСУ должно начаться на южном участке фронта, а возможными направлениями удара станут Мелитополь или Бердянск. 

В свою очередь, политолог и публицист Андрей Пионтковский допускает удар украинской армии в неожиданном месте, а именно в Бахмуте Донецкой области. Об этом он рассказал в эфире канала FREEДОМ.

«Мы все говорим о плане весеннего контрнаступления: взятие Мелитополя, Бердянска, изоляция Крыма. А мне кажется не исключен удар в районе Бахмута», - заявил собеседник. 

Аналитик напомнил слова куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который заявляет, что поражение «вагнеровцев» под Бахмутом обрушит весь фронт и российская армия откатится до государственной границы. 

Политолог допускает, что Пригожин может быть заинтересован в таком сценарии поражения. 

«Тогда он (Пригожин - ред.) укажет на предателей в (российском - ред.) Генштабе», - добавил эксперт. 

По мнению Пионтковского, решение военно-политического руководства Украины продолжать оборону Бахмута может свидетельствовать о том, что в ВСУ готовят удар именно на этом направлении. 

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