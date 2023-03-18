Что почем на весенней Комаровке 18.03.2023, 22:14

Фото: "Минск-Новости"

Обзор цен на овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Как оказалось, отечественные огурцы и красная смородина из Перу на минском Комаровском рынке могут стоить одинаково — по 30 рублей. Только в первом случае цена будет за килограмм, во втором — за 250 г. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, что еще и почем продают на Комаровке в середине марта.

Большинство продавцов переехали из крытой части рынка на свежий воздух. На открытых прилавках продают не только устойчивый к низким температурам товар вроде апельсинов и хурмы, но и голубику из Перу. Цены на нее варьируются от 50 до 70 рублей за кило, хотя на этикетках указывают стоимость за 100 г.

Клубника из Греции — от 25 до 65 рублей за килограмм. Малина — от 12,99 до 20 рублей за 125 г, а ежевика — 20–25 рублей, тоже за 125 г.

Красная смородина тоже приехала из Перу и стоит 30 рублей за 250-килограммовую коробочку.

Испанской хурмы уже почти нет: кое-где еще можно найти остатки. Цена вопроса — от 8,9 до 25 рублей за кило.

По словам продавцов, сезон мандаринов и гранатов потихоньку отходит, зато на прилавках много апельсинов, в том числе из Испании. Диапазон цен на эти цитрусовые — от 3,5 до 35 рублей за килограмм, лимоны можно найти как за 4 рубля, так и за 30. Самый большой разброс у киви — от 3,5 до 65 рублей за кило.

Чеснок — от 9 до 40 рублей за килограмм. Желтый картофель из Азербайджана — 10 рублей за кило, местный картофель можно найти и по 79 копеек, максимальный порог — 2,5 за килограмм.

Цены на зелень — от 1,5 до 10 рублей за 100 г. Как правило, дороже всего (в любую пору года) обходятся базилик, кинза и рукола.

Огурцов много уже в начале марта: есть и импортные (в частности, из Азербайджана), и белорусские. Цена вопроса — от 7 до 30 рублей за кг, средний чек — 9,9 рубля за огурцы сорта «Зозуля» из Ивацевичей. Но, по словам продавца, в последних много семечек.

Помидоры можно найти и по 5 рублей за килограмм. Верхний порог цен на томаты — на отметке в 35 рублей за кило, черри — в 40 рублей.

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