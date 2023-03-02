Ученые нашли способ выращивать новые нейроны в мозге 2 2.03.2023, 22:23

Это удалось сделать в мозге взрослых и пожилых мышей.

Ученые из Университетов Женевы и Лозанны нашли способ выращивать новые нейроны в мозге взрослых и престарелых мышей. Исследователи обнаружили важность клеточного метаболизма в этом процессе и определил, как разбудить эти нервные стволовые клетки и реактивировать их, передает Neuroscience News.

С помощью нового метода ученые смогли увеличить количество нейронов в мозге пожилых мышей. В перспективе результаты исследования могут помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Стволовые клетки обладают уникальной способностью непрерывно производить копии самих себя и давать начало дифференцированным клеткам с более специализированными функциями. Нервные стволовые клетки (НСК) отвечают за построение мозга во время эмбрионального развития, производя все клетки центральной нервной системы, включая нейроны.

Но ученые с удивлением узнали, что НСК содержатся в некоторых участках мозга, даже после того, как он полностью сформировался, и могут образовывать новые нейроны на протяжении всей жизни. Это биологическое явление, называемое взрослым нейрогенезом, важно для определенных функций, таких как процессы обучения и памяти. Однако во взрослом мозге эти стволовые клетки становятся «спящими» и снижают свою способность к обновлению и дифференцировке. Из-за этого нейрогенез снижается с возрастом.

«Мы обнаружили, что митохондрии, производящие энергию органеллы внутри клеток, участвуют в регулировании уровня активации взрослых НСК», — заявил один из авторов исследования Франческо Петрелли.

Особую роль в этой регуляции играет митохондриальный переносчик пирувата (МПП), белковый комплекс, открытый 11 лет назад. Его активность влияет на варианты метаболизма, которые может использовать клетка. Зная метаболические пути, которые отличают активные клетки от спящих, ученые могут разбудить спящие клетки, изменив их митохондриальный метаболизм.

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